POL-PDPS: Rodalben - Unfallflucht, Zeugen gesucht...

Eine 45-jährige Frau aus Rodalben hatte ihren PKW, einen orangenen Audi Q2 mit PS-Kennzeichen, in der Hauptstraße in Rodalben abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr offensichtlich zu knapp an dem geparkten Fahrzeug vorbei und beschädigte dessen Außenspiegel. An dem Audi Q2 entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

