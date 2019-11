Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig

Verkehrsunfallflucht

Contwig (ots)

Am Freitag den 01.11.2019, gegen 23:15 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Contwig zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 28-jähriger aus Zweibrücken, einen geparkten Fiat Tipo beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Verursacher erschien erst am Folgetag bei der Polizei um den Vorfall zu melden. Durch den Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 12 500 Euro. Gegen den Verursacher wird nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt und sein Führerschein wurde sichergestellt.

