POL-PDNW: Bei Ladendiebstahl erwischt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 17-jährige Jugendliche und ein 19-jähriger Heranwachsender wurden am 28.10.2019 gegen 14:0 Uhr dabei ertappt, wie sie Kosmetikartikel bei einem Drogeriemarkt in Neustadt stehlen wollten. Die 17-Jährige wurde beobachtet, wie sie Kosmetikartikel in ihren Rucksack packte und an der Kasse vorbeiging. Dort wurde sie und ihr Begleiter von Angestellten angesprochen. Eine eingeleitete Flucht misslang, da bereits weitere Mitarbeiter an den Ausgängen postiert waren. In beiden Rucksäcken sowie in der Manteltasche des 19-Jährigen befanden sich gestohlene Waren. Der Gesamtwert der Waren betrug ca. 150 Euro. Die 17-Jährige wurde ihrer Mutter übergeben.

