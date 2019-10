Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Poller umgefahren und geflüchtet

Deidesheim (ots)

Im Laufe des Sonntag, 27.10., oder zumindest am vergangenen Wochenende vor Sonntag, 23.00 Uhr, befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit bislang unbekanntem Fahrzeug in Deidesheim die Straße "Marktplatz" von der Weinstraße her kommend und überfuhr dabei den Poller in seiner Fahrtrichtung links neben dem versenkbaren Poller und riss diesen dabei aus der Verankerung, wobei der Poller selbst sowie das umgebende Straßenpflaster beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine entsprechende Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Unfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell