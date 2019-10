Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag, 27.10.2019 gegen 05:35 Uhr, bog ein 66-jähriger Hyundai-Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim von der Gutleutstraße nach links in den Triftweg ab und erfasste hierbei eine 52-Jährige Bad Dürkheimerin, die gerade die Fahrbahn im Einmündungsbereich zu Fuß überquerte. Die Frau fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Sie kam in ein umliegendes Krankenhaus. Aus diesem wurde sie zwischenzeitlich wieder entlassen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 150 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: D. Taser



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell