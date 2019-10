Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeieinsatz an der BBS Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Heute Morgen gegen 08.30 Uhr ging bei der Polizei Neustadt ein vager Hinweis auf einen eventuell bevorstehenden, polizeilich relevanten Sachverhalt an der BBS in der Robert-Stolz-Straße in Neustadt ein. Diesem Hinweis wurde gewissenhaft nachgegangen und alle erforderlichen Maßnahmen der polizeilichen Konzeption wurden umgesetzt. Eine konkrete Gefährdung der Schülerinnen und Schüler, der Lehrenden oder der Anwohner bestand zu keiner Zeit. Eltern, die ihre minderjährigen Kinder abholen wollten, konnten das jederzeit tun, die Lernenden waren die ganze Zeit über schulisch betreut. Der heute Morgen vermisste Schüler konnte um 12.00 Uhr zu Hause angetroffen werden. Es war ihm aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, heute den Unterricht zu besuchen. Starke Kräfte der Polizei Neustadt und den benachbarten Dienststellen setzten das notwendige Konzept zur Sicherheit aller und zur Verifizierung oder Falsifizierung des vagen Hinweises um.

