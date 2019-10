Polizeidirektion Neuwied/Rhein

1. Diebstahl einer Skulptur

Am Donnerstag, 10.10.2019 kam es in der Zeit von 16 Uhr bis 18:30 Uhr zu einem Diebstahl einer Basalt-Skulptur, welche in den Rheinanlagen auf einer Wiese in ca. 250 m Entfernung zur Fähre gestanden hatte. Durch Zeugen wurde mitgeteilt, dass sich im Tatzeitraum mehrere Personen am Tatort aufgehalten hatten, welche mit einem bordeaux roten Fahrzeug mit Anhänger weggefahren waren. Dieses Fahrzeug konnte später in Erpel auf einem Parkplatz ermittelt werden. Nach derzeitigem Ermittlungssachstand, dürften 3 Beschuldigte für die Entwendung der Skulptur verantwortlich sein. Die Ermittlungen zur Sache sind noch nicht abgeschlossen.

2. Teurerer Sofatransport

Am Samstag, 11.10.2019 gg 09:28 Uhr wurde der Polizei Linz am Rhein ein Fahrzeuggespann bestehend aus Pkw und nicht zugelassenem Anhänger mit Ladung von 2 Sofas gemeldet. Die polizeilichen Ermittlungen führten zur Feststellung eines männlichen Fahrzeugführers, der sich am Wertstoffhof in Linz am Rhein befand. Die Ermittlungen führten zur Bestätigung, dass der Anhänger nicht zugelassen war. In Folge erwartet den Fahrzeugführer eine Strafanzeige wegen dem nicht zugelassenen Anhänger.

3. Diebstahl auf einer Party in Linz am Rhein

Am Freitag, 11.10.2019 kam es in der Zeit von 22 Uhr bis 0 Uhr zu Diebstählen von mehreren Gegenständen auf einer Party in Linz am Rhein durch einen nicht eingeladenen Gast. Am Samstag, 12.10.2019 zielten die Ermittlungen auf einen 17 jährigen Tatverdächtigen aus Buchholz (WW), der eine JBL Boombox im Internet zum Verkauf angeboten hatte. Die zeitnahe Durchsuchung bei dem Beschuldigten führte zum Auffinden der Boombox und eines weiteren Gegenstands, welcher aus der Tat herrührte.

4. Trunkenheitsfahrt

Am Sonntagmorgen, 13.10.2019 gg. 03:57 Uhr kam es zu einer Mitteilung bezüglich eines alkoholisierten Verkehrsteilnehmers in Rheinbrohl. Der 35 jährige Fahrzeugführer konnte an der Hauptstraße ermittelt werden. Die Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,46 Promille. In Folge wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. In Folge erwartet den Fahrer eine Strafanzeige verbunden mit einer Geldstrafe und Entziehung der Fahrerlaubnis.

