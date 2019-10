Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Straßenverkehrsgefährdung/ Fahren unter Alkoholeinfluss

Willroth/Horhausen (ots)

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus am frühen Sonntagmorgen ein Fahrzeug mit unsicherer Fahrweise gemeldet. Das Fahrzeug befuhr mit überhöhter Geschwindigkeit B 256 von Willroth kommend in Fahrtrichtung Horhausen und nutze dabei regelmäßig die Gegenfahrspur. Inwiefern der Gegenverkehr tatsächlich gefährdet wurde, ist bisher nicht abschließend geklärt. Der unbelehrbare 36-jährige Fahrzeugführer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Beschuldigte ist der Polizei hinreichend bekannt. Er fuhr zum wiederholten Mal ohne gültige Fahrerlaubnis, dafür jedoch mit einer Alkoholisierung von annährend drei Promille.

Zeugen, insbesondere Geschädigte der Straßenverkehrsgefährdung, werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell