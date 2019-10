Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Hardert/ Zeugen gesucht

Neuwied (ots)

Am Freitag, den 11.10.2019 gegen 08:20 h kam ein Sattelschlepper in der Ortslage Hardert beim Abbiegen von der Bismarckstraße in die Mittelstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Gehwegbepflasterung bzw. einem künstlich angelegten Beet. Der Fahrzeugführer flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um eine blaue Sattelzugmaschine mit blauem Siloauflieger.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

