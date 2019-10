Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunkener Autofahrer gibt sich als Polizist aus

Leutesdorf (ots)

Am Samstagabend befuhr ein 49jähriger Autofahrer aus Bad Hönningen die Bundesstraße zwischen Feldkirchen und Leutesdorf. Am Ortsbeginn von Leutesdorf überholte er einen anderen Pkw, indem er links an der dortigen Verkehrsinsel vorbeifuhr. Anschließend bremste er den anderen Pkw aus, sodass dieser eine Vollbremsung machen musste. Der 49jährige stieg aus und stellte sich dem anderen als Polizeibeamter vor. Er gab an, einige "Tests" mit dem Überholten machen zu wollen. Schließlich stieg er wieder in sein Auto und fuhr weiter. Der Mann wurde an seiner Wohnanschrift von der richtigen Polizei aufgesucht. Es konnte schnell festgestellt werden, dass der 49jährige kein Polizeibeamter ist. Außerdem stand er erheblich unter Alkoholeinfluss (1,49 Promille). Eine Blutprobe wurde ihm entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwarten jetzt insgesamt drei Strafanzeigen.

