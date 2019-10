Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mountainbike vor Einkaufsmarkt entwendet

Mudersbach (ots)

Am Samstag, 12.10.2019, 21:25 Uhr stellte der Besitzer eines schwarz/grünen Mountainbikes der Firma Bergamont sein Fahrrad vor einem Einkaufsmarkt in der Adolfstraße ab und begab sich für wenige Minuten in das Geschäft. Bei seiner Rückkehr musste er feststellen, das sein Fahrrad nicht mehr da war und von derzeit unbekannten Tätern entwendet wurde. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr.: 02741/926-0 oder per EMail an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de.

