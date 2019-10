Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Verkehrsschilder umgefahren

Kirchen-Wehbach (ots)

Am Samstag, 12.10.2019 wurden gegen 18:00 Uhr beschädigte Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel am Ortseingang von Kirchen-Wehbach aus Richtung Katzwinkel festgestellt. Hier war nach den bisherigen Feststellungen und Spuren ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit einer land-/forstwirtschaftlichen Zugmaschine, geradewegs über die Verkehrsinsel gefahren und hat hierbei zwei Verkehrsschilder auf den Boden gedrückt und beschädigt. Der entstandene Sachschaden an der Verkehrseinrichtung wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Betzdorf unter der Tel.-Nr.: 02741-926-0 oder per EMail unter pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

