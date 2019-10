Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße

Autofahrer nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots)

Den flüchtigen Fahrer eines dunklen VW mit Coesfelder Kennzeichen sucht die Polizei in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (10.10.) gegen 07.30 Uhr auf der Münsterstraße in Dülmen ereignete. Ein 14-jähriger Schüler befuhr mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr Billerbecker Straße/Münster Straße aus Richtung Ostdamm kommend. Hinter ihm fuhr ein weiterer Radfahrer. In Höhe der Münsterstraße nahm der Autofahrer dem Schüler die Vorfahrt. Der Radfahrer musste bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies merkte der hinter ihm fahrende Radfahrer zu spät und fuhr auf das Rad des 14-Jährigen auf. Das Rad wurde dabei beschädigt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort ohne die Feststellung seiner Person und die Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Der Autofahrer und weitere Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

