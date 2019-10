Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Gartenstraße

Randalierer landet in Ausnüchterungszelle

Coesfeld (ots)

Ein Betrunkener Mann sorgte am Mittwochnachmittag für Aufrung in Senden. Der 31-jährige Sendener lief gegen 15 Uhr alkoholisiert durch die Sendener Innenstadt und beleidigte Passanten. Zunächst schob er sein Fahrrad, später versuchte er damit zu fahren. Als dies misslanng schmiss er es achtlos auf die Fahrbahn der Gartenstraße und entfernte sich zu Fuß. Bei der späteren Überprüfung des Fahrrades durch die zwischenzeitlich hinzugerufene Polizei stellte sich heraus, dass es vor einiger Zeit in Münster gestohlen wurde. Während der Ermittlungen vor Ort meldete sich ein Mann bei den Polizisten. Dieser gab an, dass der Tatverdächtige gegen die Tür seines Autos getreten habe. Diese wurde dabei beschädigt. Bei einer weiteren Sachbeschädigung (Scheibe einer Tür eingeschlagen) wird derzeit geprüft, ob sie auch von dem Tatverdächtigen begangen wurde. Als die Polizisten die Personalien des Mannes feststellen wollten, beleidigte er auch diese. Zur Ausnüchterung brachten sie den Tatverdächtigen anschließend zur Wache. Den Sendener erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung, Fahrraddiebstahl und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

