Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Kupferkabel in Neuwied-Feldkirchen

Neuwied-Feldkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag in der Irlicher Straße in Neuwied-Feldkirchen Kupferkabel von einem Firmengelände entwendet. Die Kabel befanden sich u.a. auf Rollen in der Nähe des Geländezaunes. Sie wurden abgerollt und lose abtransportiert. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehr als 2700 EUR. Hinweise zu den Tätern und dem Abtransport werden von der Polizei Neuwied erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-110

www.pineuwied@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pineuwied@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell