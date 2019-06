Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 16.06.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Suche nach vermisster Person - Heusenstamm

Im Bereich Heusenstamm kam es in der Nacht, bis in den heutigen Morgen, zu umfangreichen Suchmaßnahmen nach einem an Demenz erkrankten und desorientierten 66-Jährigen. Die Suchmaßnahmen wurden mit zahlreichen Kräften der Polizei und von umliegenden Rettungsdiensten durchgeführt. Zum Einsatz kamen Suchhunde und der Polizeihubschrauber. Der Vermisste wurde letztlich um 9 Uhr im Neu-Isenburger Ortsteil Gravenbruch durchnässt und etwas unterkühlt aufgefunden. Er wird derzeit vom Rettungsdienst behandelt.

Autoaufbrecher waren wieder unterwegs - Offenbach

Autodiebe schlugen in der Nacht von Freitag (14.06) auf Samstag (15.06.) in Offenbach-Bieber zu. In der Ottersfuhrstraße und der Goldbergstraße gingen die Unbekannten jeweils Handwerkerfahrzeuge an, die dort abgestellt waren. Durch das Einschlagen von Scheiben verschafften sich die Diebe Zugang ins Fahrzeuginnere und entwendeten überwiegend Werkzeuge im Wert von etwa 3300 Euro. Zeugen, denen in der fraglichen Nacht in den Straßenzügen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig und Autobahnpolizei Langenselbold

- keine Beiträge -

Offenbach am Main, 16.06.2019, Michael Schöfer, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 069-80 98-0

Fax: 069-80 98-2307

E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell