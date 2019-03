Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Streit auf der Südstraße

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem handfesten Streit auf der Südstraße am Dienstagmorgen, 5. März, wurden eine 19-Jährige und ein 25-Jähriger leicht verletzt. Zunächst kam es an der Garderobe eines Tanzlokals zu einem verbalen Streit zwischen einem 29-Jährigen und einer Gruppe von sechs Gästen. Die Gruppe ging danach in eine benachbarte Pizzeria. Gegen 5.10 Uhr betrat auch der 29-Jährige die Pizzeria. Er hielt ein Messer in der Hand, schrie einen 25-Jährigen aus der Gruppe an und ging auf ihn zu. Zeugen versuchten, dem 29-Jährigen das Messer abzunehmen. Der 25-Jährige wurde in dem Gerangel von dem 29-Jährigen geschlagen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann vor die Pizzeria, wo eine 19-Jährige zu Boden geschubst wurde und sich leicht an der Hand verletzte. Der 29-Jährige floh daraufhin in Richtung Südring, wo ihn die bereits alarmierte Polizei festnahm. Der 29-jährige aus Hamm wurde ins Polizeigewahrsam gebracht und musste eine Blutprobe abgeben. (bw)

