Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: "In Hamm ist der Teufel los"- 16500 Narren feiern Rosenmontagsumzug

Hamm-Mitte (ots)

Der Rosenmontagsumzug am 4. März 2019 in der Hammer Innenstadt verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse.

Um 15.11 Uhr startete der Zug mit dem Motto "In Hamm ist der Teufel los" an der Wilhelm-Liebknecht-Straße. Zielort war wie jedes Jahr der Marktplatz an der Pauluskirche.

Bei nasskaltem und windigem Wetter befanden sich etwa 16500 Zuschauer an der Strecke.

Nachdem alle Mottowagen und Fußgruppen am Zielort angekommen waren, wurden sämtliche Verkehrsmaßnahmen aufgehoben. (cg)

