Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall unter Alkoholeinfluss

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Montag, 4. März, kam es gegen 9.30 Uhr auf der Kreuzung Tarnowitzer Straße/Stockumer Straße/Janssenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Audi-Fahrer fuhr über die Stockumer Straße in Richtung Bockum-Hövel, als er mit einer 54-jährigen Mercedes-Fahrerin kollidierte, die über die Tarnowitzer Straße in Richtung Heessen unterwegs war. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 47-Jährige alkoholisiert war. Er musste eine Blutprobe abgeben. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 3000 Euro. (bw)

