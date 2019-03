Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrssünder unter Alkohol- und Drogeneinfluss erwischt

Hamm (ots)

Die Hammer Polizei hat am Wochenende wieder Verkehrssünder unter Alkohol- und Drogeneinfluss erwischt. Am Freitag, 1. März, hielten die Beamten gegen 18.30 Uhr auf der Wilhelmstraße einen Mofa-Fahrer an. Bei dem 43-Jährigen verliefen sowohl ein Drogen- als auch ein Alkoholtest positiv. Nur zehn Minuten später kontrollierten die Polizisten am selben Ort einen 36-jährigen Mofa-Fahrer. Auch bei ihm bestand der Verdacht, unter Drogeneinfluss unterwegs zu sein. Am Samstag, 2. März, gegen 18.45 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Straße Bittners Hof einen 38-jährigen Passat-Fahrer. Bei ihm verlief ein Alkoholtest positiv. Gegen 20.20 Uhr hielten die Beamten auf der Dortmunder Straße einen 36-jährigen Fiat-Fahrer an. Ein Drogentest fiel positiv aus. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Führerschein des Hammers gefälscht ist. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ebenfalls unter Drogeneinfluss war am Sonntag, 3. März, gegen 20.30 Uhr, ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Heessener Straße unterwegs. Alle Verkehrssünder mussten eine Blutprobe abgeben. Die Polizei erinnert daran, dass Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gefährlich ist. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. (bw)

