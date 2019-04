Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall auf der Erwitter Straße

Lippstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und zirka 7.000 Euro Sachschaden auf der Erwitter Straße / Landsberger Straße. Ein 23-jähriger Lippstädter befuhr mit seinem Wagen die Landsberger Straße in Richtung Erwitter Straße. Nach dem er dort angehalten hatte wollte er seine Fahrt nach links, in Richtung Innenstadt fortsetzen. Hierbei bemerkte er jedoch einen 39-jährigen Autofahrer nicht, der die vorfahrtberechtigte Erwitter Straße stadtauswärts fuhr. Beim Ausfahren aus der Landsberger Straße fuhr er den 39-Jährigen in die Beifahrerseite hinein. Hierdurch wurde die 34-jährige Beifahrerin im Wagen des 39-Jährigen verletzt. Sie wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht. (reh)

