Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Beim Einparken unter Alkoholeinfluss anderes Auto beschädigt

Neuwied (ots)

Ein 37jähriger Autofahrer wollte in der Nacht zum Sonntag sein Fahrzeug in der Engerser Landstraße einparken. Dabei prallte er beim Rückwärtssetzen gegen das dahinter geparkte Auto. Zufällig kam der Besitzer dieses Autos im gleichen Moment nach Hause. Er sprach den 37jährigen an und rief danach die Polizei. Diese stellte fest, dass der Einparker eindeutig unter Alkoholeinfluss stand. Deswegen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

