POL-ME: Polizeieinsatz: 19-Jähriger fuchtelt mit Machete herum - Langenfeld - 1908041

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (8. August 2019) hat ein 19 Jahre alter Langenfelder auf dem Parkplatz am Langforter Freizeitpark mit einer Machete öffentlich herumgefuchtelt und einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Gegen Mitternacht rief ein Zeuge bei der Polizei an und meldete eine Gruppe von jungen Männern, welche auf dem Parkplatz am Freizeitpark an ihren Autos laut Musik hörte und randalierte. Außerdem gab er an, einer der jungen Männer trage eine Machete bei sich.

Als die Beamten nur wenig später auf dem Parkplatz eintrafen, stellten sie die Machete in einem der Autos sicher. Ein 19-Jähriger gab an, die Waffe im Internet gekauft zu haben, und sie zu "Selbstverteidigungszwecken" immer im Auto dabei zu haben. Ferner wüsste er nicht, dass man eine solche Waffe nicht ohne weiteres mit sich führen dürfe.

Die Polizei stellt klar: Das Mitführen von Macheten im öffentlichen Raum stellt einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar und zieht mindestens eine Ordnungswidrigkeiten-, unter Umständen sogar eine Strafanzeige nach sich.

Im aktuellen Fall hat die Polizei die Machete sichergestellt. Auf den Langenfelder wartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

