Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunsicheren LKW aus dem Verkehr gezogen - Heiligenhaus - 1908036

Mettmann (ots)

Am Mittwochmorgen des 07.08.2019 kontrollierten Beamte vom Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann, auf der Ratinger Straße in Heiligenhaus, einen zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht beladenen PKW-Transporter aus den Niederlanden. Der niederländische, 33-jährige Fahrer des Plateaufahrzeugs war mit einem Beifahrer auf dem Weg nach Heiligenhaus, um dort als Privatmann ein Auto zu kaufen und dieses auf dem weißen LKW der Marke Mercedes in die Niederlande zu transportieren.

Doch aus diesem geplanten Vorhaben wurde dann nichts, denn bei der Kontrolle des Transporters zeigten sich schnell Anhaltspunkte für Mängel an der Bremsanlage und deutliche Durchrostungen am Fahrzeugrahmen des Mercedes. Darum wurde eine nahe gelegene technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr aufgesucht, um das Fahrzeug von einem Sachverständigen prüfen zu lassen.

Der amtliche Prüfer stellte dann bei seiner Untersuchung zwanzig erhebliche Mängel an dem Fahrzeug fest. Unter anderem waren die Wirkflächen sämtlicher Bremsscheiben mangelhaft, die Wirkung der Feststellbremse nicht ausreichend und der Hilfsrahmen sowie alle Radhäuser durchgerostet. Weiterhin wurde eine deutliche Umweltbelastung durch Ölverlust an Getriebe und Motor festgestellt. Eine gravierende Durchrostung des Hauptrahmens mit unmittelbarer Verkehrsgefahr führte im abschließenden Ergebnis zu einer absoluten Verkehrsunsicherheit des Fahrzeugs.

Nach Rücksprache mit der Zulassungsstelle des Kreises Mettmann wurde daraufhin eine sofortige Außerbetriebssetzung des Fahrzeugs veranlasst. Eine Wiederzulassung des stillgelegten Lastwagens kann erst durch den Nachweis der Reparaturen aller festgestellten Mängel durch eine Fachwerkstatt erfolgen.

Den 33-jährigen Fahrer des Transporters, wie auch den niederländischen Fahrzeughalter (welcher für den Zustand und Betrieb des Fahrzeugs verantwortlich ist), erwarten nach polizeilicher Anzeige demnächst die Zahlung hoher Bußgelder.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell