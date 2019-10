Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährliche Körperverletzung auf dem Oktoberfest in Niederbreitbach

Niederbreitbach (ots)

Ein anonymer Zeuge meldet der Polizeiinspektion Straßenhaus am Freitag, den 11.10.19 eine gefährliche Körperverletzung auf dem Oktoberfest in Niederbreitbach vom 03.10.19. Eine alkoholisierte weibliche Person habe die Festlichkeit als Fahrzeugführerin eines PKW verlassen. Zuvor habe eine männliche Person die Frau von ihrem Fahrvorhaben abbringen wollen. Aufgrund dessen sei es zu Streitigkeiten zwischen den beiden Personen gekommen. In der Folge habe die Beschuldigte dem Geschädigten mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen und ihm dadurch eine blutende Kopfwunde zugefügt. Die Personalien der beiden Beteiligten sind der Polizei derzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

