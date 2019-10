Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Ingelbach (ots)

Vermutlich in der Nacht zum 13.10.2019 wurde die Heckscheibe eines in der Strasse "Zum Scheid" geparkten PKW Ford mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Der Sachschaden wird von hier auf ca. 500,-EUR geschätzt. Etwaige Hinweise auf den/die Täter erbitten wir an unsere Dienststelle.

