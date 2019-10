Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Nach links gekommen - zwei Autofahrerinnen bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 09.10.2019, in Bad Säckingen leicht verletzt worden. Ein mitfahrendes 6-jähriges Kind kam ebenso wie die beiden Frauen in ein Krankenhaus, blieb aber unversehrt. Gegen 16:20 Uhr war eine 38 Jahre alte Audi-Fahrerin auf der B 34 in Richtung Murg unterwegs, als sie kurz nach der Einmündung zur Waldshuter Straße aus bislang unbekannter Ursache nach links geriet. Es kam zum Streifvorgang mit einem entgegenkommenden BMW, der sich dort auf der Linksabbiegespur befand. Dadurch wurde der BMW gedreht und touchierte noch mit dem Heck einen rechts daneben fahrenden Lkw. Die Audi-Fahrerin und die 33-jährige BMW-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die Autos der Frauen waren nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 16500 Euro. Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen sucht Personen, die das Unfallgeschehen gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07751 8963-0 zu melden.

