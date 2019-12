Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 21.12.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbrecher in Rodgau - Jügesheim

Am Freitagabend, gegen 20 Uhr, hebelten zwei Unbekannte in einem Wohnhaus in der Wasserfallstraße in Rodgau-Jügesheim mehrere Fenster im Erdgeschoß auf und gelangten auf diese Weise in eine leer stehende Einliegerwohnung und in die Wohnung der Hauseigentümer. Hier entwendeten sie Schmuck und Wertgegenstände der Bewohner, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die beiden Täter trugen während der Tatausführung dunkle Jacken und helle Basecaps. Weiterhin gab es am frühen Abend im Bereich der Kasseler Straße in Jügesheim noch zwei weitere Einbrüche in Wohnungen nach dem gleichen Muster. Auch hier ist die Höhe des Schadens noch offen. Die Kriminalpolizei prüft, ob zwischen den Einbrüchen ein Zusammenhang besteht.

Personen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 21.12.19, Müller, PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 069-80 98-0

Fax: 069-80 98-2307

E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell