Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

B270, Biebermühle (ots)

Am 27.12.19, gegen 15:00 Uhr, wurde auf der B270, in Bereich der Biebermühle, ein Gespann bestehend aus einem Pkw und einem Doppelachsanhänger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnte der Fahrzeugführer nur die Fahrerlaubnis der Klasse B, aber nicht die benötigte Klasse BE vorlegen. Dem Fahrzeugführer wurde die Rechtslage erläutert und gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Waldfischbach-Burgalben



Telefon: 06333-9270

per Mail an: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell