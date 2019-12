Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss

Rieschweiler-Mühlbach (ots)

In der Hauptstraße in Rieschweiler-Mühlbach konnte am 27.12.19, gegen 17:00 Uhr, ein Pkw kontrolliert werden, bei dem der 39-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß und unter dem Einfluss von Drogen stand. Das Fahrzeug wurde vor Ort verschlossen abgestellt, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

