Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nach Unfall abgehauen

Hinterweidenthal (ots)

Am 25.12.2019, zwischen 14 und 21 Uhr, wurde ein in der Straße "In den Birken" ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw BMW durch einen vermutlich rückwärts ausparkenden Pkw beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der unfallverursachende Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am BMW wurde die Fahrertür eingedellt, der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Am unfallverursachenden Fahrzeug dürften Schäden am Fahrzeugheck vorhanden sein. Zumindest eines der Rücklichter wurde durch den Unfall beschädigt. Die Polizei Dahn bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter Tel. 06391-9160 oder per Email unter pidahn@polizei.rlp.de.

