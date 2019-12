Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 25.12.2019, zwischen 00.50 und 15.55 Uhr, kam es in der Pirmasenser Straße Höhe Anwesen 120 zu einer Unfallflucht. Ein geparkter grauer Mercedes A-Klasse wurde durch einen vorbeifahrenden anderen Verkehrsteilnehmer auf der kompletten Beifahrerseite beschädigt. Der Mercedes war gegen die Fahrtrichtung geparkt. Hinweise zum Verursacher liegen derzeit nicht vor. Schadenshöhe ca. 6000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

