POL-PDPS: Sachbeschädigung

Kurz nach 17.00 Uhr des 25.12.2019 kam es in der Hauptstraße in Zweibrücken zu einer Sachbeschädigung, bei welcher eine männliche Person in jugendlichem Alter mutwillig die Fensterscheibe eines Shisha-Lokals mittels eines unbekannten Gegenstandes einwarf oder einschlug. Es entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Den Täter erwartet eine Strafanzeige aufgrund Sachbeschädigung.

