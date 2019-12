Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl in Lagerhalle

Pirmasens (ots)

In der Nacht vom 23.12.2019 auf den 24.12.2019 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle in der Saarstraße in Pirmasens. Der Eigentümer konnte am Morgen des 24.12.2019 feststellen, dass der Sicherheitsriegel an der Eingangstür zur Lagerhalle durchtrennt wurde. Nach ersten Ermittlungen wurde aus der Lagerhalle zwei Baumaschinen, sowie ein Motorradschlüssel entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 2300 Euro. Die Polizei Pirmasens bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de.

