Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Zweifacher Mofadiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 23.12.2019 gegen 12:00 Uhr, wurde in der Kasernenstraße ein dem Augenschein nach entwendeter Motorroller festgestellt. Nach Rücksprache mit dem Eigentümer hatte dieser den Diebstahl bislang nicht bemerkt, da er den Roller seit ca. einem Monat nicht bewegt hatte. Als der Fundort durch die Streife in Begleitung des Eigentümers aufgesucht wird, kann festgestellt werden, dass der Roller erneut durch unbekannte Täter von der Örtlichkeit entwendet wurde. Es handelt sich bei dem entwendeten Fahrzeug um einen blauen Roller.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Tatgeschehens.

