Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von Bargeld

Pirmasens (ots)

Am Montag, 23.12.2019, zwischen 19:35 Uhr und 19:40 Uhr ereignete sich in einem Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße, Pirmasens ein Bargelddiebstahl. Eine 24-jährige Frau aus Pirmasens war mit zwei Freundinnen in dem Markt einkaufen, als sie von der Information ausgerufen wurde, dass ihre Geldbörse und ihr Mobiltelefon soeben abgegeben wurden. Offenbar hatte die 24-jährige Frau die Gegenstände zuvor in einer Abteilung in dem Markt verloren. Ein nicht ganz so ehrlicher Finder gab die Gegen-stände an der Information ab, entnahm jedoch zuvor das in der Geldbörse befindlichen Bargeld in Höhe von 50,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

