Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung auf Friedhof

Wirges (ots)

In der Zeit vom 09.11.2019, 17:30 Uhr auf den 10.11.2019, 14:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter mutwillig ein Grab auf dem Friedhof in Wirges. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Montabaur, unter der Telefonnummer 02602/92260.

