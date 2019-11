Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wirges. Diebstahl und Sachbeschädigung an zehn Hochsitzen

Wirges (ots)

In der Gemarkung Wirges, zwischen den Landstraßen von Wirges nach Moschheim und der Straße von Wirges nach Leuterod liegt das Waldgebiet "Am Hülsberg". Dort wurden in der Zeit von Freitag, 8. November, 15.00 Uhr und Samstag, 9. November, 16.00 Uhr insgesamt 10 Hochsitze/Drückstände umgeworfen und dadurch teilweise erheblich beschädigt. Außerdem wurden vier Balkenschuhe aus Eisen entwendet. Die Polizei sucht dringend Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 02602-9226-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell