Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Graffitischmierereien an Bushaltestelle

Hellenhahn-Schellenberg (ots)

In der Nacht von Samstag, 09.11.2019 auf Sonntag, 10.11.2019 kam es in Hellenhahn-Schellenberg in der Hauptstraße an den beiden dort befindlichen Bushaltestellen zu Graffitischmierereien. Bislang unbekannte Täter haben sämtliche Glasscheiben der beiden Bushaltestellen mit Farbe besprüht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Westerburg unter 02663/98050

