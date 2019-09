Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Solmbecke/K8. PKW kommt bei Alleinunfall von Fahrbahn ab. Fahrerin wird leicht verletzt.

Plettenberg (ots)

Plettenberger Feuerwehr und Rettungsdienst waren am heutigen Mittwochmorgen gegen 08.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 8 alarmiert worden. Hier war aus noch nicht geklärter Ursache ein PKW ausgangs einer Kurve zwischen Steinbruch Solmbecke und der Ortslage Grimminghausen von der Fahrbahn abgekommen und anschließend im Straßengraben gelandet. Die Fahrerin des PKW wurde mit dem Verdacht auf eher leichtere Verletzungen per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsarbeiten war die Straße kurzzeitig für rund 10 Minuten gesperrt worden. Zu Unfallursache und Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

