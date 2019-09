Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Stadtmitte. Unklare Brandmeldung in Nähe eines Discountermarktes. Unrat brannte in Uferböschung.

Plettenberg (ots)

Mehrere Anrufer meldeten der Feuer- und Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises am späten Samstagabend gegen 22.30 Uhr einen unklaren Feuerschein in Nähe eines Discountermarktes im Grafweg. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte auf etwa 5 Quadratmetern Unrat in einer steilen Uferböschung in Nähe zum Kundenparkplatz des Marktes. Durch Vornahme eines Löschrohres konnte eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Böschungsbereiche verhindert werden. Die Brandstelle wurde abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach rund 30 Minuten konnten die Kräfte der Feuer- und Rettungswache wieder in ihren Standort einrücken. Zu Brandursache und Höhe von entstandenen Sachschäden kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

