Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Stadtmitte. Rauchmelder wecken rechtzeitig Bewohner. Herd vergessen abzuschalten. Essen in der Pfanne verbrannt.

Bild-Infos

Download

Plettenberg (ots)

Gegen 03.40 Uhr wurde am frühen Samstagmorgen die Plettenberger Feuerwehr mit den Einheiten Feuer- und Rettungswache, Stadtmitte und Landemert in den Dingeringhauser Weg gerufen. Dort waren Bewohner eines Mehrfamilienwohnhauses durch den Signalton eines Rauchmelders geweckt worden, hatten im Treppenraum Brandgeruch wahrgenommen und folgerichtig den Notruf gewählt. Zunächst war auch den wenig später eingetroffenen Brandschützern nicht ganz klar, aus welcher Wohnung des Piepen kam. Erst nach Sturmschellen und Klopfen öffneten die Bewohner einer Obergeschosswohnung ihre Tür. Die Wohnung war zu diesem Zeitpunkt verraucht. Die Ursache hierfür stand schnell fest. In einer Pfanne auf dem eingeschalteten Herd war dessen Inhalt bereits bis zur Unkenntlichkeit verkohlt. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter und konnte nach knapp einer halben Stunde wieder einrücken. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Plettenberg

Thomas Gritschke

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 497

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell