FW-PL: OT-Burg. Brand im vierten Obergeschoss eines hohen Wohngebäudes. Wohnungsinhaber wird von Nachbar gerettet.

Am späten Samstagabend gegen 23.20 Uhr wurde die Plettenberger Feuerwehr mit den Einheiten Feuerwache, Ohle, Eiringhausen und Selscheid mit dem Stichwort "Brand im Gebäude" zur Straße -Auf der Burg- alarmiert. Bei der Einsatzadresse handelt es sich um eines der höchsten Wohngebäude in Plettenberg. Bei ihrem Eintreffen wurden die Einsatzkräfte darüber informiert, dass es in einer Wohnung im vierten Obergeschoss brennen würde und der Wohnungsinhaber bereits durch dessen Nachbarn aus der verrauchten Wohnung gerettet werden konnte. Jener Nachbar war zuvor aufgrund der Auslösung von Heimrauchmeldern aufmerksam geworden und hatte zudem Brandgeruch festgestellt. Der Wohnungsinhaber wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung anschließend per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Da sich bei Eintreffen der Feuerwehr mehrere Menschen im Treppenraum befanden, wurden diese von der Feuerwehr angewiesen, sich umgehend ins Freie zu begeben. Trupps unter Atemschutz, welche zunächst eine Schlauchleitung durch den Treppenraum bis zur betroffenen Brandwohnung verlegen mussten, drangen mit einem Löschrohr in die verrauchte Wohnung vor und mussten dort den Schwelbrand an einem Sofa ablöschen. Die Drehleiter wurde in Anleiterbereitschaft ebenfalls parallel in Stellung gebracht, musste aber weder zur Brandbekämpfung, noch zur Menschenrettung eingesetzt werden. Die Feuerwehr belüftete abschließend die Wohnung mit Hilfe eines Hochdrucklüfters. Bis auf den Wohnungsinhaber wurde niemand verletzt. Zu Brandursache und Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

