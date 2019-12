Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Montag, 23.12.2019, zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz in der Kantstraße, Pirmasens ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 56-jähriger Mann aus Pirmasens hatte seinen PKW dort zuvor unbeschädigt abgestellt und besuchte ein dortiges Fitnessstudio. Als er wieder zu seinem PKW zurückkam stellte er fest, dass er einen Lackkratzer am hinteren rechten Kotflügel hatte. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Ausparken den PKW des 56-jährigen Mannes und entfernte sich hiernach von der Unfallstelle ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Schaden beträgt ca. 1.000,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

