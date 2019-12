Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto fährt an Hauswand - Zwei Leichtverletzte

Erlenbrunn (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 22jähriger Mann mit einer 22jährigen Beifahrerin die Kettrichhofstraße in Richtung Pirmasens. Nahe der Ortsmitte kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Haus. Die Ursache hierfür steht noch nicht zweifelsfrei fest. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Am Haus entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Der Skoda Fabia erlitt Totalschaden in Höhe von geschätzten 3000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurden beim Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Nach positivem Drogenvortest muss das Ergebnis der Blutprobe abgewartet werden. Ein Atemalkoholtest ergab 0,00 Promille. Außerdem musste die Feuerwehr ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigen. Fahrer und Beifahrerin wurden im Krankenhaus vorsorglich untersucht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell