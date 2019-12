Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Am frühen Morgen des 22.12.2019 gegen 04.20 Uhr wurde ein junger Fahrzeugführer mit seinem Opel in der Sickingerhöhstraße in Zweibrücken einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 26-jährigen ergab, dass dieser alkoholisiert war, weshalb er sein Fahrzeug stehen lassen musste. Aufgrund eines Wertes um ca. 1 Promille erwartet den Fahrer des Opel nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einmonatigem Fahrverbot.

