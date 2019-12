Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mercedes rollt gegen Hauswand

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, gegen 05:00 Uhr, rollte ein Mercedes-Benz nach dem Abstellen in der Amalienstraße an die Hauswand gegenüber. Der Schaden am Pkw beträgt schätzungsweise 3000 Euro. Die Schadenshöhe an der Hauswand und dem dortigen Schaltkasten steht noch nicht fest.

