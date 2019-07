Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Joachim Bode neuer Leiter der Polizeistation Lilienthal

Seit dem 01.Juli 2019 hat Joachim Bode die Leitung der Polizeistation Lilienthal von Frank Harms übernommen.

Frank Harms übernahm eine neue Position im Landkreis Verden als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes beim Polizeikommissariat in Achim.

Joachim Bode wiederum wohnt selbst im Landkreis Osterholz, hat über 25 Jahre als Dienstabteilungsleiter im Einsatz- und Streifendienst im Polizeikommissariat Osterholz gearbeitet und kennt Lilienthal und den Landkreis somit ganz genau. Auf seinem Berufsweg hat er sowohl die Arbeit in Großstädten wie Hildesheim und Hannover, als auch die besondere Arbeit auf der Autobahn und die Ermittlungsarbeit im Kriminal- und Ermittlungsdienst im Polizeikommissariat Osterholz kennengelernt. Auch in Lilienthal hat er für mehrere Monate gearbeitet und diese Zeit in guter Erinnerung. Dass er mal als Leitung nach Lilienthal zurückkehren würden, hätte der 58-Jährige jedoch nicht gedacht.

Den ehemaligen Leiter Frank Harms kennt Joachim Bode ebenfalls gut: Über 20 Jahre haben sie immer wieder mehr oder weniger eng in unterschiedlichen Positionen zusammengearbeitet. Die Übergabe zwischen beiden war deswegen nahtlos und Veränderungen werden für die Mitarbeiter und die Bürger in Lilienthal erstmal nicht anstehen. Der Austausch der beiden wird auch nach dem 01. Juli noch rege weitergeführt.

Joachim Bode ist bekannt für seine praktische Herangehensweise an Herausforderungen. So pflegt er auch den Umgang mit den Kollegen und den Bürgern, die mit ihren Anliegen zu ihm und seinen Mitarbeitern kommen. Die Beamten der Polizei in Lilienthal gehen offen auf die Bürger zu, sind jederzeit ansprechbar und versuchen da, wo die Situation es zulässt, auch mal unkomplizierte Lösungen zu finden.

Durch seine lange Arbeit in Osterholz weiß er aber sicher: Wenn die Station Lilienthal am frühen Abend schließt, übernehmen die Kollegen aus Osterholz ihre Aufgabe für die Lilienthaler Bürger mit demselben Engagement und Anspruch an sich selbst. Dadurch findet in Lilienthal rund um die Uhr professionelle Polizeiarbeit statt.

