Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Drei Männer geraten in Streit, 33-jähriger greift Polizeibeamte an + Einbrecher steigen in Apotheke ein + Einbruch auf Firmengelände + Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus genutzt

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Drei Männer geraten in Streit, 33-jähriger greift Polizeibeamte an

Verden. Am Donnerstagabend gerieten drei Männer im Alter von 24 bis 33 Jahren in und vor einem Wettbüro in der Brückstraße in einen handfesten Streit. Ein 29-Jähriger hat dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen davongetragen. Während die Ursache des Streits bislang unbekannt ist, erwiderte einer der Kontrahenten beim Treffen auf die eingesetzten Polizeibeamten aus Verden Widerstand.

Nachdem er zunächst geflüchtet war, konnte der 33-jährige Mann in der Nähe des Wettbüros angetroffen werden. Ohne mit sich sprechen zu lassen, wurde der Mann aggressiv und griff zu einem massiven Fahrradschloss, mit dem er im weiteren Verlauf eine 30-jährige Beamtin angriff, sie jedoch glücklicherweise verfehlte. Der Mann wurde daraufhin durch Beamte der Polizei Verden überwältigt und mit auf die Wache genommen. Dort wurde ihm unter anderem eine Blutprobe entnommen.

Nach den Vorfällen wurden Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Mögliche Zeugen, die den ursprünglichen Streit in der Brückstraße beobachtet haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei in Verden gebeten.

Einbrecher steigen in Apotheke ein

Ottersberg. Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstagabend bis Mittwochmorgen in eine Apotheke in der Landstraße ein. Nachdem sie die Eingangstür gewaltsam überwunden hatten, durchsuchten sie die Räume nach Diebesgut. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher und ließen einen Sachschaden im vierstelligen Bereich zurück. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen umgehend aufgenommen und die sogenannte Spezialisierte Tatortaufnahme der Polizeiinspektion Verden/Osterholz suchte vor Ort nach Spuren. Mögliche Zeugen verdächtiger Umstände oder Personen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Beamten in Achim gebeten.

Zeugen nach Einbruch gesucht

Achim. In der Straße "In den Bergen" brachen unbekannte Täter am Donnerstagmorgen in ein größeres Einfamilienhaus ein. Nachdem sie ein Fenster aufhebelten, durchsuchten sie das Haus nach Diebesgut. Als sie unter anderem Bargeld an sich genommen hatten, flüchteten sie vom Tatort. Der Sachschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen 1.000EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe.

Baumstumpf in Brand

Achim. Am Donnerstagnachmittag geriet ein Baumstumpf eines abgesägten Baumes in der Straße "Beekenende" aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Achim und Embsen löschten den Brand ab. Das Feuer griff glücklicherweise nicht auf die Umgebung über. Der Sachschaden ist daher sehr gering und kann derzeit nicht genau beziffert werden. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Mögliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Umstände nehmen die Beamten unter 04202/99960 entgegen.

(++ Ein Lichtbild befindet sich in der digitalen Pressemappe der PI Verden/Osterholz ++)

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch auf Firmengelände

Ritterhude. In der Deltastraße suchten unbekannte Einbrecher ein Firmengelände auf, um eine Tür zu einer Werkhalle aufzuhebeln und anschließend Metallwaren zu stehlen. Aufgrund des Gewichts und Umfangs der Beute haben die Täter vermutlich ein Fahrzeug genutzt. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise möglicher Zeugen auf verdächtige Umstände oder Personen, nehmen die Beamten rund um die Uhr unter 04791/3070 entgegen. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus genutzt

Lilienthal. Einbrecher hebelten zwischen letztem Freitag, 12.07.2019, und diesem Donnerstag eine Terrassentür eines Einfamilienhauses "Am Rolandsgraben" auf und dursuchten die Räume nach geeignetem Diebesgut. Ob sie tatsächlich etwas gestohlen haben, wird derzeit noch geprüft. Der bisher festgestellte Sachschaden liegt im Bereich mehrerer hundert Euro.

Brand rechtzeitig gelöscht

Lilienthal. In den frühen Freitagmorgenstunden brannte aus bislang unbekannter Ursache eine Mülltonne im "Mühlendeich". Da die Freiwillige Feuerwehr Lilienthal zügig vor Ort war, konnte das Feuer rechtzeitig gelöscht werden, sodass nur ein angrenzender Zaun in Mitleidenschaft gezogen wurde. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise keine Person. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes wurden von der Polizei Osterholz aufgenommen und dauern noch an. Eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Mögliche Zeugen, die in der Nähe verdächtige Personen oder Umstände beobachtet haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Beamten in Osterholz gebeten.

