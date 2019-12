Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Montag, 23.12.2019, gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wiesenstraße, Pirmasens ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 55-jähriger Mann aus Pirmasens hatte seinen PKW dort zuvor unbeschädigt abgestellt. Aufmerksame Zeugen beobachteten einen 77-jährigen Mann aus Rodalben dabei, wie dieser beim Vorbeifahren den PKW des 55-jährigen Mannes streifte. Hiernach entfernte er sich hiernach von der Unfallstelle ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Der flüchtige Fahrer konnte in der Folge dank der aufmerksamen Zeugen durch die Polizeibeamten ermittelt werden. Der entstandene Schaden beträgt ca. 1.800,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

